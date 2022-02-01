РИАМО - 1 фев. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в ближайшее время на территории России еще будет расти число новых случаев заболевания Covid-19, а пик наступит в середине февраля, сообщает «Интерфакс».

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости», - сказала Пшеничная.

По ее словам, резкий подъем заболеваемости, который произошел в России, позволяет сделать предположение, что снижение числа инфицированных может быть таким же резким.

Замдиректора добавила, что рост числа заболевших произошел из-за распространение омикрон-штамма, для которого характерна большая заразность.

Также специалист напомнила, что в это время года ежегодно фиксируют подъем сезонных вирусов.

В России за последние сутки выявлено 125 836 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выявлено 11 986 913 случаев инфицирования.