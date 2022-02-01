РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 фев. Спортсменки из Домодедова заняли призовые места на международном турнире по боксу, сообщается в группе СШОР «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

11-й ежегодный национальный турнир по боксу серии «АИБА» проходил с 23 по 31 января в Сербии, в городе Сомбор. В турнире приняли участие 140 спортсменов из 18 стран.

В составе сборной команды России на турнире выступали спортсменки МБУ «СШОР «Олимп» Полина Спирина, Кристина Невмянова, Елена Жиляева под руководством тренера Игоря Спирина. В весовой категории 54 кг третье место заняла Полина Спирина, в категории 46 кг бронзовую медаль завоевала Кристина Невмянова. Второе место в весовой категории 63 кг заняла Елена Жиляева.