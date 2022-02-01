РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 фев. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения возможных нарушений правил дорожного движения сотрудники Мытищинской Госавтоинспекции продолжают проводить массовые проверки водителей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На территории, обслуживаемой отделом ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское», в этом месяце запланировано 8 рейдов: «Нетрезвый водитель» – 4, 11, 18 и 25 февраля и с 21 по 27 февраля; «Ребенок-пассажир» – 2, 9, 16 и 22 февраля; «Пешеход – пешеходный переход» – с 7 по 13 февраля; «Ремень безопасности» – с 14 по 20 февраля; «Зимние каникулы» – с 14 по 20 февраля; «Тахограф» – с 14 по 20 февраля; «Пешеход» – с 21 по 27 февраля; «Автобус» – с 21 по 27 февраля.

Водителям рекомендуют для предупреждения коррупционных и противоправных действий при контактах с сотрудниками Госавтоинспекции использовать средства аудио- и видеозаписи, а также требовать проведения административных процедур в зоне действия видеорегистраторов.