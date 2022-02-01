РИАМО - 1 фев. Существует целый список правил, на которые стоит обратить внимание при покупке апартаментов. Если эти нормы соблюсти, то опасаться будет нечего, сообщает «Вечерняя Москва».

Сейчас в столице проходят проверки законности возведения апартаментов. В общей сложности будет проверено порядка 600 зданий.

«Надо уточнять у застройщика его генеральный план, его аккредитацию, его эскроу-счета. Нужно смотреть на назначение земли — в аренде ли она у города, в собственности ли она, какие есть разрешения у администрации города. Нужно смотреть технический план застройки. И если все эти документы в порядке, опасаться нечего», — рассказал юрист Артур Зубайдуллин.

А по словам эксперта рынка недвижимости, члена Российской гильдии риелторов Константина Барсукова, с покупателем объекта в строящемся апарт-комплексе должны заключить договор долевого участия, а в интернете на сайте девелопера должна быть опубликована декларация.

При этом стоит задуматься, если застройщик предлагает заключить предварительный договор купли-продажи. При покупке в строящемся объекте нужно заключать договор долевого участия.