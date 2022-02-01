РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в хищении грузового автомобиля стоимостью 2 млн рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
Полицейским удалось отследить маршрут передвижения похитителя и изъять автомобиль из пункта приема металлолома, куда его сдали за 117 тыс. рублей.
Оперативниками задержан ранее судимый 26-летний мужчина, который дал признательные показания в совершении преступления. Он находился по адресу временного проживания в городе Новосибирске.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Подольский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
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