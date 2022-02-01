РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в хищении грузового автомобиля стоимостью 2 млн рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник познакомился с водителем грузовика на стоянке возле супермаркета, где он парковал автомобиль. Подозреваемый обратил внимание на то, что мужчина оставляет ключи от автомобиля под капотом. Когда в очередной раз водитель оставил тягач на парковке, воспользовался оставленным ключом и похитил транспорт. Сумма материального ущерба составила 2 млн рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейским удалось отследить маршрут передвижения похитителя и изъять автомобиль из пункта приема металлолома, куда его сдали за 117 тыс. рублей.

Оперативниками задержан ранее судимый 26-летний мужчина, который дал признательные показания в совершении преступления. Он находился по адресу временного проживания в городе Новосибирске.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Подольский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.