РИАМО - 1 фев. В январе 2022 года инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области привлекли к административной ответственности 9 строительных организаций за нарушение правил тишины, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о нарушении областного законодательства в сфере соблюдения тишины и покоя граждан при проведении работ в обеденное и ночное время.

«Наибольшее количество нарушений тишины отмечено в городских округах Красногорск, Пушкино и Мытищи», — сказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, все компании приняли оперативные меры по недопущению нарушений тишины в будущем. Все выявленные нарушения устранены.