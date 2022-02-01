РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 фев. В целях повышения безопасности при пользовании газовым оборудованием жителям Щелкова рекомендовали установить приборы контроля загазованности, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Неисправные газовые приборы могут послужить причиной аварии, взрыва или пожара. Своевременное обнаружение утечки газа может спасти жизнь.

Система контроля загазованности предназначена для обнаружения превышения концентрации горючих и токсичных газов в помещении. Такая система позволит своевременно обнаружить утечку газа и оповестить жильцов об опасности возникновения аварийной ситуации. В случае обнаружения утечки система автоматически перекрывает подачу газа.

В случае обнаружения запаха газа необходимо обращаться в аварийную службу по телефонам: 104 или 112.