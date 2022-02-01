РИАМО - 1 фев. Теплые носки могут приятно согреть во время зимних холодов, однако засыпать в них можно далеко не всем. Такой способ согреть ноги не подойдет людям с атеросклерозом артерий нижних конечностей, сообщил хирург-флеболог салона ОРТЕКА Армен Авакян.

У людей с таким диагнозом ноги постоянно холодные, потому что к ним не попадает кровь.

«У них нарушено кровоснабжение, из-за чего защитные свойства кожи ног снижаются, в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции. Спать в носках таким людям точно нельзя», – рассказал Авакян в интервью радио Sputnik.

Еще одна категория людей, которым сон в носках противопоказан, - это больные сахарным диабетом. У них может быть диабетическая микроангиопатия – поражение сосудов. Это заболевание снижает защитные свойства кожи, кровообращение нарушено, а значит существуют те же риски инфекций.

«В самом худшем случае дело может дойти до гнойно-некротических заболеваний и некроза», - заявил врач.

Он предложил согревать ноги перед сном контрастным душем. Через 1,5-2 минуты они согреются и можно будет идти спать.

«Следует полить контрастным душем ступни. Направляем на них горячую воду, потом холодную и опять горячую, а дальше чередуем», - объяснил Авакян.