РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. Жителей Балашихи, мечтающих научиться фотографировать, приглашают на мастер-классы в рамках сезона фотопрогулок. Занятия с профессиональными фотографами будут проходить по понедельникам, средам и пятницам в парках городского округа, сообщается в Instagram-аккаунте Объединенной дирекции парков Балашихи.

«Отличные новости: в парках Балашихи стартует сезон фотопрогулок. Если вы давно хотели научиться фотографировать, присоединяйтесь к занятиям! Их проводят профессиональные фотографы», - говорится в сообщении.

Фотопрогулки будут проходить в парке «Пехорка» каждый понедельник в 10:30; в парке «Солнечная» - каждую среду в 10:30, в Пестовском парке - каждую пятницу в 15:30.