РИАМО - 1 фев. Зимой за кожей рук необходимо ухаживать более внимательно. Морозы приводят к покраснению, микротрещинам и царапинам. А они могут негативно повлиять на иммунитет, сообщила доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог, главврач клиники «СЛ» Светлана Жабоева.
«На коже кистей рук меньше сальных и потовых желез, чем на лице и на теле, поэтому на руках кожа более уязвима», - объяснила Жабоева в интервью радио Sputnik.
Она рассказала, что переохлаждение и недостаточная увлажненность приводят к нарушению кожного барьера и микротравмам.
От подобных проблем можно защититься с помощью правильно ухода. В него должны входить увлажняющие средства с церамидами. А в случае появления микротравм. Их нужно обязательно дезинфицировать, обрабатывать заживляющими кремами. Если они заживают очень медленно, значит иммунитет человека ослаблен.
«Это показатель нарушений в организме, в том числе нарушения регенерации, дефицита витамина D. Это может быть признаком заболеваний щитовидной железы или сахарного диабета», - рассказал эксперт.
В этом случае необходимо обратиться к дерматологу, а также к терапевту.
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