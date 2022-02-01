РИАМО - 1 фев. Зимой за кожей рук необходимо ухаживать более внимательно. Морозы приводят к покраснению, микротрещинам и царапинам. А они могут негативно повлиять на иммунитет, сообщила доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог, главврач клиники «СЛ» Светлана Жабоева.

«На коже кистей рук меньше сальных и потовых желез, чем на лице и на теле, поэтому на руках кожа более уязвима», - объяснила Жабоева в интервью радио Sputnik.

Она рассказала, что переохлаждение и недостаточная увлажненность приводят к нарушению кожного барьера и микротравмам.

«Когда у человека есть микротравмы, в том числе на руках, они могут стать входными воротами для любой инфекции: как бактериальной, так и вирусной. Если не будет достаточного ухода (за кожей рук, – ред.), микротрещины, царапины могут приводить к серьезным дерматитам, в частности, к обострению экземы», – предупредила Жабоева.

От подобных проблем можно защититься с помощью правильно ухода. В него должны входить увлажняющие средства с церамидами. А в случае появления микротравм. Их нужно обязательно дезинфицировать, обрабатывать заживляющими кремами. Если они заживают очень медленно, значит иммунитет человека ослаблен.

«Это показатель нарушений в организме, в том числе нарушения регенерации, дефицита витамина D. Это может быть признаком заболеваний щитовидной железы или сахарного диабета», - рассказал эксперт.

В этом случае необходимо обратиться к дерматологу, а также к терапевту.

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