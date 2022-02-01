РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 фев. За все время пандемии в Красногорске выявили 38 331 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1 110 - за последние сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки диагностировали 11 475 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 772 389 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 362 человека. Выздоровели и выписались 629 424 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 122 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.