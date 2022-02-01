РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 фев. Глава Королева Игорь Трифонов обсудил с учителями и родителями планы развития школы №2 им. Михайлова, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Трифонов регулярно проводит встречи с родительской общественностью, педагогами и директорами школ. Во вторник он посетил школу №2 им. Михайлова. На встрече директор школы Оскар Латыпов рассказал о работе педагогов, об уникальности школы и обсудил проблемы учебного заведения.

«Прекрасно, что школа развивается, находит новые подходы в обучении детей. Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы обеспечить школу всем необходимым для успешного и комфортного обучения», - сказал Трифонов.

Глава города пообщался с командой юных пожарных, которые заняли 2 место на Всероссийских соревнованиях пожарных дружин. Ребята рассказали Игорю Трифонову о своих увлечениях и задали вопросы.