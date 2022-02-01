РИАМО - 1 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Александра Хрулева на должность главы управы района Восточный. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте столичной мэрии.

Ранее этот пост с 16 ноября 2011 года занимал Виктор Ивановский. Накануне он был освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

Хрулев назначен на должность главы управы района с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра столицы, однако он не должен превышать предельный срок замещения указанной должности.

Хрулев родился в 1961 году в селе Дерюгино Курской области. В 1990 году окончил с отличием университет дружбы народов им. П. Лумумбы. С 1997 по 2005 год работал на различных должностях в органах муниципальной власти Московской области. С 2005 по 2009 год работал в коммерческих структурах.

С 22 января 2015 года был назначен на должность главы управы столичного района Новогиреево.