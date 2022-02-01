РИАМО - 1 фев. В Подмосковье завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего иностранца, который готовил совершение террористического акта на территории Московского региона. Он предстанет перед судом, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По версии следствия мужчина также проходил специальное обучение для осуществления террористической деятельности на территории РФ в интересах запрещенной террористической организации.

Было установлено, что обвиняемый вступил в террористическую организацию и возложил на себя функции рядового участника. В июне 2021 года он разработал план по совершению теракта на территории Московского региона. Для него обвиняемый приобрел компоненты, инструменты и оборудование, которые нужны для изготовления взрывчатых веществ, а затем сделал заготовку самодельного взрывного устройства.

Когда об этом стало известно правоохранителям, совместными усилиями следователей ГСУ СК РФ, сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии мужчина был задержан, а теракт предотвращен.

Обвиняемый прошел обучение с помощью предоставленных ему экстремистом-вербовщиком видеороликов. По мнению эксперта, информация из видео может быть пригодной для изготовления взрывных устройств. Также мужчина осуществлял финансирование террористической организации.

Следователем было проведено свыше 20 допросов, а также осмотрено место происшествия. В помещениях по месту жительства обвиняемого и работы правоохранители провели обыски. Злоумышленник планировал перенести взрывное устройство с поражающими элементами в конспиративную квартиру.

У него были также изъяты мобильные телефоны и другая техника, заготовка взрывного устройства и предметы, которые нужны для ее изготовления. Благодаря детализации телефонных переговоров, удалось получить информацию о движении средств на банковских счетах обвиняемого. Собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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