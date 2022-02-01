РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. В Балашихе за минувшие сутки выявили 172 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксирован 40 461 случай Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

11 475 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 772 389 случаев инфицирования. Скончалось 13 362 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 629 424 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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