РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске приобрели перевязочные материалы мужчине, оказавшемуся в приюте, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

Больше месяца назад удалось найти приют для пациента отделения гнойной хирургии, которое окормляет сестричество. Мужчина приехал на заработки из Украины и в один из дней, возвращаясь с работы, по нелепой случайности получил травму. Перелезая через забор на железнодорожной станции, он зацепился ногой о ржавое острие и сильно поранился. Рана загноилась, инфекция поразила всю ногу. В больнице ногу почти вылечили.

Руководитель приюта сообщил, что рана у мужчины никак не затянется, да и нога немного опухла. Необходим был осмотр врача. И вот на днях его осмотрела хирург, сделала перевязку, назначила лечение. От сестричества были приобретены необходимые перевязочные материалы и мазь.