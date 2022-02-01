РИАМО - 1 фев. Глава управы столичного района Западное Дегунино Оксана Молодецкая освобождена от занимаемой должности по собственной инициативе, соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Документ опубликован на сайте столичной мэрии.

Молодецкая занимала должность главы управы района Западное Дегунино города Москвы с 29 декабря 2017 года.

Молодецкая родилась в 1976 году. В 2000-м окончила Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Экономист».

На должности главы управы района курировала вопросы комплексного развития района Западное Дегунино, координировала работы по содержанию, капитальному ремонту жилфонда, благоустройству и другое.