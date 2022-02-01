РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 310 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 35 323 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

11 475 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 772 389 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 362 человека. Выздоровели и выписались 629 424 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.