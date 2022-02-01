РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 98 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 30 873, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 11 475 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 772 389 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 362 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 629 424 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Подмосковные поликлиники перешли на новый режим работы из-за распространения штамма омикрон. Врачи принимают пациентов ежедневно с 08:00 до 20:00.