РИАМО - 1 фев. Уникальные коллекционные хоккейные клюшки и другие сувениры изготовили из кремлевской ели для кадетов и курсантов, а также детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщил депутат Госдумы, легенда отечественного хоккея, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов.

Символ победы

На специальном хоккейном матче в рамках «Русской классики Офицерской хоккейной лиги в Парке Горького» между детьми и участниками ОХЛ Вячеслав Фетисов отметил, что в этом году проект «Вторая жизнь кремлевской новогодней елки» поддержит популярный тренд «Спорт&Экология» и будет посвящен теме служения Родине. Свое участие в проекте подтвердил Всероссийский социально-образовательный проект «Служу Отечеству!», реализуемый Ассоциацией спортивного содружества «Лига сильных».

В преддверии хоккейного матча Фетисов вручил юным хоккеистам, кадетам, воспитанникам детских домов Московской области и детям офицеров клюшки со своим автографом, изготовленные из главной новогодней ели страны, которую Всероссийское общество охраны природы ежегодно забирает на переработку с Соборной площади Кремля.

«Сегодня много важных символов сложилось воедино. Мероприятие проходит в одном из самых красивых парков, где дети, получив клюшки, сделанные из кремлевской елки, вышли на лед вместе с офицерами – самыми достойными людьми России, да и сам хоккей – тоже важный символ нашей страны, символ победы», – сказал Фетисов.

Он подчеркнул, что самое главное в работе ВООП – это возможность экопросвещения молодежи.

«Если дети, которым мы сегодня вручили клюшки, поймут, что природа – это самое главное богатство, начнут о ней заботиться и прекратят мусорить, то и родители начнут следовать примеру», – добавил Фетисов.

Любовь к хоккею и Родине

Президент «Лиги сильных», руководитель Офицерской хоккейной лиги Алексей Данилов рассказал, что поддержка проекта «Служу Отечеству!» стала результатом взаимодействия ВООП с ОХЛ. Это всероссийский чемпионат по хоккею среди любительских команд, состоящих из числа сотрудников и ветеранов госорганов власти, управления, надзора, государственных медицинских учреждений и спецслужб РФ. Инициатором и организатором турнира выступает Ассоциация спортивного содружества «Лига сильных».

«Прививать любовь к своей Родине, природе и здоровому образу жизни необходимо с малых лет. Кто, как не будущие защитники Отечества, могут показать это на личном примере? Вместе с тем в особой поддержке при выборе правильных приоритетов нуждаются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, лишившиеся родителей или оставшиеся без их попечения», – сказал Данилов.

По его словам, клюшки, которые вручил Вячеслав Фетисов, – это символ, который объединяет в себе и любовь к хоккею, и любовь к Родине. Клюшки сделаны в цветах российского флага.

«Это задел на то, чтобы они (дети - ред.) помнили и знали свои традиции и историю, развивали это и сами становились такими же легендарными личностями», – добавил Данилов.

Экопросвещение

Для юных участников проекта «Служу Отечеству!» Всероссийское общество охраны природы совместно с «Лигой сильных» проведут ряд образовательных, экопросветительских и спортивных мероприятий, посвященных глобальным экологическим проблемам и их решению.

«Специальная серия сувениров для детей станет олицетворением правильного отношения к окружающей среде и напоминанием о необходимости сохранения природы России», – сказал председатель Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Он отметил, что это укладывается в общую концепцию проекта «Служу Отечеству!», который направлен на повышение престижа государственной и военной службы, патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторических знаний, традиций и ценностей, а также на популяризацию здорового образа жизни.

«Несмотря на решение многих ребят посвятить свою жизнь служению Родине, они все еще остаются детьми, которые верят в чудеса и, получив в руки клюшки и шайбы, сделанные из самой «волшебной» елки нашей страны, будут приобщаться к теме экологии и охраны природы», – добавил Усманов.

Из веток кремлевской ели в этом году также сделают специальные значки, которыми наградят самых активных участников экопросветительских проектов Всероссийского общества охраны природы, а оставшаяся хвоя будет передана для животных Московского зоопарка.

Главная новогодняя ель страны

Живые новогодние ели устанавливают на Соборной площади Кремля с 1996 года. С 2007 года все праздничные деревья доставляют из Подмосковья. В 2021 году среди десятка претенденток победила ель из Щелкова возрастом 90 лет. Высота дерева составляла около 28 м, диаметр ствола — 56 см, размах нижних ветвей — порядка 10 м.

Чтобы спиленное дерево не повредилось, его закрепили подъемным краном, а после аккуратно уложили на многотонный тягач. До отправки к Кремлю ель находилась под круглосуточной охраной.

Проект «Вторая жизнь кремлевской новогодней елки» реализуется Всероссийским обществом охраны природы при поддержке управления делами президента РФ с 2015 года. Сразу после новогодних праздников волонтеры Московской областной организации ВООП собирают шишки и вручную отбирают семена, из которых дети будут выращивать свои «кремлевские» елочки. Древесина же отправляется на переработку и получает вторую жизнь в виде специальной серии эксклюзивных сувениров.

Благодаря проекту в ряде регионов страны появились тематические аллеи из саженцев главной новогодней елки страны. Сувениры из кремлевской ели получили сотни человек.

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