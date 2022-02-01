РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 фев. Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Иван Харьков провел рабочее совещание с сотрудниками управления потребительского рынка и услуг, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребрынка муниципалитета.

Рассматривались вопросы организации взаимодействия управления потребительского рынка и услуг с субъектами предпринимательской деятельности, структурными подразделениями администрации и контрольно-надзорными органами с целью отработки поступающих в адрес администрации Мытищ обращений граждан.

Обсуждались вопросы по оптимизации работы управления потребительского рынка и услуг на 2022 год. Определены приоритетные задачи управления.