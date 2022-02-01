РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 фев. Сотрудники контрольного управления администрации городского округа Мытищи встретились с жителями поселка Поведники, которые жаловались на агрессивную безнадзорную собаку, обитающую вблизи многоквартирного дома, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления.

В результате встречи и комиссионного обследования обстоятельств проявления агрессии животным было принято решение о его направлении в приют для пожизненного содержания.

Жители могут оставить данные о местах обитания животных без владельцев (без бирки в ухе), позвонив в администрацию Мытищ по телефону: 8(495)586-73-62.