РИАМО - 1 фев. Банк ЗЕНИТ запустил масштабную рекламную кампанию «Для нас каждый клиент — звезда!», лицом которой стали обычные россияне, похожие на кинозвезд. Одновременно с запуском первого ролика на ТВ кампания стартует в digital, в прессе, на радио и в наружной рекламе, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новая имиджевая рекламная кампания транслирует ценности Банка ЗЕНИТ, главная из которых — «Для нас каждый клиент — звезда!». В условиях цифровизации личное общение и эмпатия между клиентом и банком стали новой роскошью. С помощью рекламной кампании мы показываем, что для нас всегда в центре — клиенты. Каждый из них для Банка ЗЕНИТ — настоящая звезда и достоин премиального сервиса. Команда тщательно проработала медиастратегию с учетом офлайн- и онлайн-инструментов. Уверен, что нестандартный подход позволит нам не только повысить узнаваемость бренда и начать формировать его репутацию на розничном рынке, но и привлечь новых клиентов», — отметил директор по маркетингу Банка ЗЕНИТ Алексей Кудрявцев.

Запуску кампании предшествовало комплексное исследование Банка ЗЕНИТ и рекламного агентства Art Union. Масштабная кампания Банка ЗЕНИТ будет транслироваться в течение 2022 года во всех регионах присутствия банка.​