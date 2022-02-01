РИАМО - 1 фев. За полгода в земельные участки под строительство жилья или подсобное хозяйство в Подмосковье получили 357 медработников. Соответствующий закон вступил в силу в начале июля 2021 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Это важная мера поддержки для врачей, поскольку она позволяет медработнику получить землю, на которой он сможет построить свой дом», - рассказала зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Больше всего участков предоставили администрации Домодедова, Воскресенска, Дмитровского округа, Павловского Посада и других.

Претендовать на землю могут врачи, работающие в медучреждениях 31 округа Подмосковья по 1 из 36 узких специальностей. Муниципалитеты активно подбирают и передают участки медикам.

Как сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, в Домодедове участки получили 105 медиков, в Воскресенске - 29, в Дмитровском округе - 26, в Павловском Посаде - 22, в Коломне - 17, в Бронницах - 15, в Можайском округе, Луховицах и Серпухове - по 13, в Зарайске - 12, в Орехо-Зуевском округе - 11, в Чехове и Шатуре – по 10, в остальных округах - от 1 до 8 врачей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев в ежегодном обращении к населению и депутатам Мособлдумы заявил, что в этом году медикам передадут еще 1 тыс. участков.

С начала году землю получили уже 70 специалистов из Домодедова, Дмитровского округа, Луховиц, Можайского округа, Чехова, Орехово-Зуевского округа, Серпухова, Зарайска, Коломны, Павловского Посада, Сергиево-Посадского округа, Воскресенска, Лосино-Петровского, округа Пушкинский, Рузского округа, Солнечногорска и Талдомского округа.

Кроме того, в 4 округах (Домодедово, Ступино, Сергиево-Посадский и Богородский округа) сейчас создаются поселки для медиков. Под этот проект подобраны земли общей площадью 67,5 га. Работу планируют завершить к октябрю. Эта инициатива также прозвучала в обращении губернатора.

«В результате реализации нового проекта участки смогут получить еще 542 врача. Профессия врача всегда была востребована, сейчас же, в условиях пандемии, это требование возросло многократно. Считаю, что нововведение, которое уже достаточно востребовано врачами, приведет к хорошим результатам», – отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.