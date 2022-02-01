РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. Холодную воду отключили во вторник в ряде домов и учреждений в микрорайонах Никольско-Архангельский, Салтыковка, Павлино, Ольгино подмосковной Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 09:00 для проведения работ на водопроводе ХВС по адресу: г. о. Балашиха, мкрн Никольско-Архангельский, ул. Нарвский Просек, д. 28/16 перекрыта подача холодного водоснабжения. Под отключение попали улицы в частном секторе: Нарвский просек; Центральная, от ул. 11-я Линия до ул. Святоникольской; ул. 14-я Линия.

В это же время для проведения работ на водопроводе ХВС в Балашихе на ул. Спортивной, 7 отключили холодную воду в многоквартирных жилых домах на улицах: 40 лет Победы, 1, 2, 3, 4; Спортивная, 4, 7, 6, 8, 10, 12, 15; Калинина, 1, 2, 2В; на АТС, ул. Свердлова, 2; ВНС №1-19; ЦТП №8/20, ул. Спортивная, ЦТП №11/20, ул. Спортивная.

Кроме того, с 10:00 для проведения работ на водопроводных сетях в мкрн Салтыковка на ул. Золотопрудной, 44 была прекращена подача ХВС в частных жилых домах на улицах: Золотопрудная, 1-51, Большая прудовая, 1-27, Нижегородская, 1-44, Восточная, 1-20, Новопрудная, 1-14.

Также с 10:30 для проведения работ на водопроводных сетях по адресу: мкрн Павлино, 37 временно отключили холодную воду в многоквартирных домах 26, 27, 34, 36, 37; ВНС №2-26, ЦТП №5, детсаду №33 (д. 28), школе №12, административном здании (д. 37 корп. 1).

С 11:00 нет холодной воды в домах 32, 34, 36, 38, 40; детсаду №10 (д. 36А), детсаду 20 (38А) в мкрн Ольгино. Это необходимо для проведения работ на водопроводных сетях на ул. Граничной, 32.

Подвоз воды будет обеспечен по требованию.