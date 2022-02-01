РИАМО - 1 фев. В столице установили новые лифты для маломобильных граждан на трех мостах, трех путепроводах и подземном пешеходном переходе. Всего было установлено 16 лифтов, обустроенных для инвалидов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Два современных лифта грузоподъемностью 630 кг появились на Андреевском пешеходном мосту и мосту Богдана Хмельницкого. Перед выполнением работ по установке лифтов специалисты демонтирвоали устаревшие кабины с гидравлическими приводами. Кроме того, были полностью обновлены металлические и железобетонные конструкции шахт, а парапеты облицованы гранитными плитами.

Еще два лифта грузоподъемностью свыше 500 кг установили на пешеходном путепроводе на 65-м км МКАД. Новые лифты были расположены возле автобусной остановки «Строгино». Благодаря оснащению нижних посадочных площадок перед входом в кабины электроподогревом новые лифты смогут работать и в холодное время года. Сохранить тепло помогут и базальтовые плиты, которыми утеплили шахты подъемников.

На Алтуфьевском шоссе и 74-м км МКАД заменили лифты на пешеходных путепроводах. Там же установили системы вентиляции и видеонаблюдения. Старые шахты обновили и утеплили, а подходы к кабинам оборудовали подогревом.

Два лифта на подземном переходе у станции метро «Курская» также заменили на новые. Специалистам пришлось поменять часть металлоконструкций шатх и лестничных сходов, а также провести работы по бетонированию шахты лифта. Также там обустроили пандусы и тамбуры с подогревом.

Первые лифты, обустроенные для инвалидов, появились на Братеевском мосту, которые пересекает парк 850-летия Москвы.

Сотрудники комплекса городского хозяйства построили четыре лифтовые шахты, которые обрудованы кабинами для перемещения пассажиров с одного уровня моста на другой. Сами лифты находятся возле лестничных сходов с обеих сторон сооружения, каждый имеет грузоподъемность до 1 тыс. кг.

Маломобильные граждане смогут воспользоваться пандусами с электроподогревом, чтобы с удобством попасть в лифт. Обогрев предусмотрен и на площадках перед лифтами, а также в вентиляционной системе. Кабины и этажные площадки на объекте оснастили системой видеонаблюдения. За работой самих лифтов круглосуточно следят диспетчеры.

Работы по замене лифтов возобновили в Москве в рамках программы капремонта>>