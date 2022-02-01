РИАМО - 1 фев. Сбер провел технологические учения и смоделировал ситуацию с отключением IT-инфраструктуры банка от поддержки зарубежных производителей электроники и программного обеспечения. Мероприятие было проведено на фоне сообщений о возможных санкциях США, в рамках которых российским предприятиям могут отключить поддержку зарубежного ПО, пишет «Коммерсант».

По данным источника издания, на прошедшей неделе Сбер провел учения, на которых моделировалось отключение банка от поддержки зарубежных поставщиков софта и электроники: Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel.

Мероприятие было проведено на фоне потенциальных санкций, которые США может применить к России в случае обострения ситуации на Украине. По данным Reuters, власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок в РФ в случае «нападения России на Украину». Сообщения вызвали беспокойство у властей России и отечественных компаний.

Близкий к ситуации источник издания рассказал, что сейчас в России прорабатываются сценарии как на случай возможного отключения отечественных компаний от зарубежного ПО, так и на случай ограничения поставок микросхем в страну.

В Минцифры прокомментировали ситуацию и отметили, что любой крупный бизнес анализирует надежность IT-инфраструктуры и оценивает возможные риски. Все это является стандартной практикой.