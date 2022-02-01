РИАМО - 1 фев. В период с 24 по 31 января в систему-112 Московской области поступило свыше 360 тыс. вызовов от жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба системы.

24 января количество вызовов превысило 66 тыс. – это является абсолютным максимумом за все время существования региональной системы.

В среднем в 2021 году ежедневно специалисты обрабатывали более 30 тыс. обращений. В 2022 году среднесуточное значение возросло до 35 тыс.

На фоне тяжелой эпидемиологической обстановки большинство вызовов приходится на скорую медицинскую помощь – порядка 90%. Еще 9% адресовано полиции и ГИБДД. Оставшийся процент вызовов направлен службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети и другим службам.

Названы основные темы обращений жителей Подмосковья в социальных сетях за неделю>>