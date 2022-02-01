РИАМО - 1 фев. Старое здание детского сада восстановят по просьбам жителей подмосковного Реутова до конца текущего года, сообщил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Станислав Каторов.

«По просьбам наших жителей включили в программу капитального ремонта на 2022 год старый корпус детского сада №9 «Светлячок» на проспекте Мира, который несколько лет не эксплуатируется. Правительство Московской области в рамках региональной программы «Ремонт дошкольных образовательных учреждений» выделило необходимые средства на масштабное обновление», – сказал Каторов.

Предполагается, что в рамках капремонта будут полностью переложены внутренние коммуникации, обновлена кровля, внутри и снаружи стены облицуют современными и безопасными отделочными материалами.

«Оборудуем светлые и просторные игровые комнаты, спальни, пищеблок, сделаем все, чтобы уже к концу этого года обновленный детский сад смог вновь принимать воспитанников. Это позволит нам дополнительно предоставить еще порядка 140 мест для детей города», – отметил Каторов.

Помимо этого, в 2021 году в Реутове стартовало строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне 10А.

«Это будет современное здание со спортивным и музыкальным залами, комфортными помещениями для детей. Прилегающая территория тоже преобразится – будет благоустроена и озеленена. Мы сделаем все, чтобы сдать объект точно в срок», – добавил Каторов.

При реализации масштабной кампании чрезвычайно важно соблюдать установленные сроки и нормы качества, считает член фракции «Единая Россия» в городском совете депутатов Андрей Середой.

«Главная задача, которую поставил президент России, – это обеспечение достойных условий для наших детей, и я уверен, она будет успешно реализована. Со своей стороны депутаты не только осуществляют контроль ее выполнения, но и прилагают все усилия, чтобы работы в этом направлении велись добросовестно и в установленные сроки», – сказал Середой.

Задачи по строительству новых объектов и реконструкции действующих закреплены в народной программе «Единой России». Из данных образовательных учреждений 4 сдадут уже в следующем году. На эти цели из бюджета региона выделят 9 млрд рублей, а также дополнительно поступит федеральная субсидия в размере 3,9 млрд рублей.