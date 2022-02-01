РИАМО - 1 фев. Старое здание детского сада восстановят по просьбам жителей подмосковного Реутова до конца текущего года, сообщил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Станислав Каторов.
Предполагается, что в рамках капремонта будут полностью переложены внутренние коммуникации, обновлена кровля, внутри и снаружи стены облицуют современными и безопасными отделочными материалами.
«Оборудуем светлые и просторные игровые комнаты, спальни, пищеблок, сделаем все, чтобы уже к концу этого года обновленный детский сад смог вновь принимать воспитанников. Это позволит нам дополнительно предоставить еще порядка 140 мест для детей города», – отметил Каторов.
Помимо этого, в 2021 году в Реутове стартовало строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне 10А.
«Это будет современное здание со спортивным и музыкальным залами, комфортными помещениями для детей. Прилегающая территория тоже преобразится – будет благоустроена и озеленена. Мы сделаем все, чтобы сдать объект точно в срок», – добавил Каторов.
При реализации масштабной кампании чрезвычайно важно соблюдать установленные сроки и нормы качества, считает член фракции «Единая Россия» в городском совете депутатов Андрей Середой.
«Главная задача, которую поставил президент России, – это обеспечение достойных условий для наших детей, и я уверен, она будет успешно реализована. Со своей стороны депутаты не только осуществляют контроль ее выполнения, но и прилагают все усилия, чтобы работы в этом направлении велись добросовестно и в установленные сроки», – сказал Середой.
Задачи по строительству новых объектов и реконструкции действующих закреплены в народной программе «Единой России». Из данных образовательных учреждений 4 сдадут уже в следующем году. На эти цели из бюджета региона выделят 9 млрд рублей, а также дополнительно поступит федеральная субсидия в размере 3,9 млрд рублей.
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