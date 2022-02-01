РИАМО - 1 фев. Единый скоростной диаметр в Москве улучшит транспортную доступность для более чем 4,5 млн человек. Первый участок трассы протянется от Бусиновской до Косинской развязки и будет сформирован до конца 2022 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«До конца текущего года планируется завершить строительство 8 км дорог на участке будущего скоростного диаметра от транспортной связки с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе. В состав участка входят 2 эстакады: эстакада основного хода от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского шоссе и съезд с проспекта Мира на СВХ в сторону Сельскохозяйственной улицы, а также 2 моста – через реки Лихоборка и Яуза и пешеходного перехода в районе станции МЦК «Ботанический сад», – заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Специалисты построили 72 искусственных сооружения на участке от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе и от Алтуфьевского шоссе до Косинской развязки. Кроме того, там же появились 17 пешеходных переходов.

«Общая готовность первого участка скоростного диаметра протяженностью 40 км составляет 82%», – подчеркнул Бочкарев.

По словам заммэра столицы, пуск движения на участке трассы от транспортной связки с СЗХ до Дмитровского шоссе позволит сформировать участок единого скоростного диаметра на северо-востоке Москвы. Благодаря этому будут соединены восточный и северный участки МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

«Значительно улучшится транспортная связь 4 административных округов Москвы и 26 районов города, в которых проживают 2,5 млн человек», – добавил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить СВХ и ЮВХ в новую магистраль под возможным названием «Московский скоростной диаметр». Трасса пройдет через весь город, минуя центр, и позволит значительно сократить время в пути из одной части Москвы в другую.

На портале «Активный гражданин» можно принять участие в голосовании (https://ag.mos.ru/poll/12714) за выбор названия для новой скоростной трассы: либо отдать свой голос за название «Московский скоростной диаметр», либо предложить собственный вариант.

Единый скоростной диаметр позволит улучшить связность столичных районов с 4,5 млн жителей>>