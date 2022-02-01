РИАМО - 1 фев. Гражданская панихида по актеру Леониду Куравлеву закончилась в Москве, гроб с телом артиста вынесли из здания Центральной клинической больницы и поставили в катафалк, передает корреспондент РИАМО.

Народного артиста РСФСР похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице доступ граждан на церемонию прощания был ограничен. На ней присутствовали родные артиста, а также его коллеги и близкие друзья.

«Дорогой мой и любимый папа, у меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешел в другой мир, другое измерение. Мы не будем с тобой прощаться и продолжим взаимодействовать, прежде всего — через твои роли. Через детские и светлые воспоминания с мамой, поэтому не прощаемся», — сказал сын артиста Василий Куравлев.

85-летний Куравлев скончался в хосписе 30 января. Туда его привезли из больницы в Коммунарке, куда он ранее попал с пневмонией.

Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних и добродушных героев Куравлева. Он поистине стал народным любимцем и за свою карьеру сыграл в более чем 200 фильмах и сериалах, многие из которых стали вехой в истории советского кино.

Афоня, Милославский, Колокольников: какими ролями знаменит Леонид Куравлев>>