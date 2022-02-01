Всесезонный горнолыжный комплекс «Снежком» в Красногорске сразу после новогодних праздников закрыли на реконструкцию. В настоящий момент там работают только каток, фитнес-центр и аквазона. Профессиональное сообщество сноубордистов уверено, что спортивный объект хотят снести, а на его месте возвести жилые дома. На момент выпуска этой статьи петицию против сноса «Снежкома» уже подписали более 25 тысяч человек. Обозреватель РИАМО поговорила с юристами, архитекторами и застройщиками и узнала, что будет с подмосковным горнолыжным комплексом.

Почему закрыли склон

Официальная страница "СНЕЖ.КОМ Всесезонный горнолыжный комплекс" во "Вконтакте"

Всероссийский горнолыжный комплекс «Снежком» построили в 2007 году. Он стал первым и единственным в России и крупнейшим в Европе курортом, где зимними видами спорта можно заниматься круглогодично. Длина склона составляла 365 метров, а его ширина была 60 метров.

С 11 января горнолыжный склон комплекса закрыли на реконструкцию. По данным конкурсного управляющего ВГК «Снежком» Романа Носова, в последнее время от посетителей стали поступать жалобы на износ покрытия склона и оборудования, протекающую крышу. Поэтому было решено провести аудит, а позднее и реконструкцию курорта, говорится в сообщении на сайте комплекса.

Кроме того, оборудование «Снежкома» необходимо проверить и убедиться, что оно соответствует всем нормативам по безопасности, считает представитель комплекса.

Заместитель главы администрации Красногорска Наталья Сергеевна Тимошина в ответе на запрос подтвердила необходимость масштабной реконструкции «Снежкома» — с момента запуска комплекс эксплуатировали 15 лет. По ее словам, сначала проведут полный технический аудит склона, на что может уйти до трех месяцев. По результатам аудита будет принято решение о дальнейшем объеме работ.

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Реконструкция или снос

сайт «Снежком»

После объявления о реконструкции профессиональное сообщество сноубордистов сообщило, что «Снежком» планируют снести, а на его месте построить жилой комплекс. Об этом на своей странице в Instagram написал сноубордист Денис Леонтьев.

Свое предположение спортсмены подкрепляют решением суда о банкротстве компании-владельца горнолыжного склона ООО «Снежная горка». Согласно материалам дела, первую процедуру банкротства в отношении должника — наблюдение — начали еще в конце июля 2021 года.

По словам юриста цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Андрея Завертяева, сейчас в отношении организации «Снежная горка» запустили конкурсное производство, которое продлится до 23 мая 2022 года, если его не продлят на больший срок. Получается, что в настоящий момент компания проходит последнюю стадию банкротства.

«Компанию ждет ликвидация ООО, распродажа имущества и признание полноценного банкротства. Для горнолыжного склона такое развитие событий означает только одно — его продадут с аукциона. Покупателем, скорее всего, выступит сторонняя компания», — считает Андрей Завертяев.

Однако сообщество сноубордистов уверено, что склон не только выкупят, но и снесут. Спортсмены ссылаются на публикацию Telegram-канала «Недвижимость инсайды», где говорится, что вместо горнолыжного склона планируют построить три высотки от 25 до 72 этажей на 18,6 тысячи жителей, а также детский сад и школу. Ожидается, что застройщиком станет компания «Самолет».

Кроме того, в пользу этой теории говорит молчание администрации «Снежкома» в отношении сроков ремонтных работ. На запрос редакции о возможном сносе объекта и о реконструкции склона в «Снежкоме» так и не ответили.

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Что могут построить вместо «Снежкома»

Официальная страница "СНЕЖ.КОМ Всесезонный горнолыжный комплекс" во "Вконтакте"

В «нулевые» территорию Павшинской поймы начали активно застраивать. Основным застройщиком выступала компания СУ-155. Также в развитии локации принимали участие такие крупные столичные застройщики, как ДСК-1, «Интеко», ПИК, рассказывает генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова.

«Сейчас на первичном рынке недвижимости в этой локации предложений нет. На вторичном рынке средневзвешенная цена квадратного метра составляет 220 тысяч рублей при средней цене квартиры 17,1 миллиона рублей при средней площади 86 квадратных метров», — говорит эксперт.

Рынок жилья в этом районе преимущественно состоит из панельных домов стандарт-класса. Монолитная застройка представлена лишь несколькими проектами, в частности, ЖК Art. Средневзвешенная цена квадратного метра в них — 262 тысячи рублей при средней цене квартиры 13,2 миллиона рублей средней площадью 53 квадратных метра. Общая площадь застройки составляет порядка 2,5 миллиона квадратных метров, добавляет генеральный директор «Бон Тон».

По словам Наталии Кузнецовой, участок привлекателен тем, что от него можно дойти пешком до станции МЦД-2 Пенягино, откуда до центра Москвы можно доехать за 40-50 минут. Эксперт предполагает, что на месте «Снежкома» можно построить современный масштабный проект комфорт-класса с отделкой, внутренней социальной инфраструктурой и подземным паркингом.

Партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков считает, что данная локация обладает хорошим девелоперским потенциалом и высокой инвестиционной привлекательностью.

«Горнолыжный комплекс был построен довольно давно и сейчас считается убыточным активом. Кроме того, он потребляет большое количество энергоресурсов, а его эксплуатационное обслуживание обходится в очень большую сумму, в том числе из-за устаревших технологий, которые применяли в момент строительства», — считает Стариков.

По словам эксперта, реконструкция комплекса в его текущем состоянии будет связана со значительными финансовыми издержками и множеством проектировочных сложностей. Поэтому сейчас планы по девелоперскому освоению участка выглядят вполне логично.

Стариков считает, что стратегически верным решением будет создание в рамках возможной застройки обширной и современной рекреационной зоны взамен морально устаревшего «Снежкома». Город, в свою очередь, может построить по актуальным технологиям крытый горнолыжный склон в другом месте.

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Реакция жителей

Официальная страница "СНЕЖ.КОМ Всесезонный горнолыжный комплекс" во "Вконтакте"

Против застройки территории комплекса уже начали выступать местные жители. В соцсетях создают группы против сноса ВГК «Снежком», а в районных группах идут жаркие обсуждения.

«Если вы хотите жить как в цыганском таборе и ходить по улице толпами <…>, то тогда сносите. За школы, детсады и парковки писать нет смысла. И так понятно — не было сейчас, не будет и потом», — комментирует ситуацию местный житель Александр Плотников.

На акции против сноса ВГК «Снежком», которая прошла 16 января, спортсмены и местные жители рассказали, что только горными лыжами и сноубордом в комплексе занимаются около 2000 детей. Кроме того, в Павшинской пойме около 200 тысяч жителей, но нет ни одного спортивного комплекса.

По словам директора направления «Недвижимость» группы компаний SRG Алексея Ефанова, местные могут продолжить протестовать, так как строительство очередного жилого комплекса добавит людям проблем: здесь давно страдают от нехватки мест в детских садах и школах, недостатка коммунальных ресурсов, а также парковочных мест и общественных пространств.

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