РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 фев. Хоккейная команда «Котлы» микрорайона Белая Дача городского округа Котельники завоевала первое место в турнире среди любительских команд, сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир проходил 29 января на многофункциональной хоккейной площадке микрорайона Силикат.

По результатам игр второе место заняла команда «Стриж» из поселка Томилино городского округа Люберцы, третье – «Силикат Тортилас» микрорайона Силикат.

Также определили лучших игроков в своих номинациях. Лучшим вратарем стал Виктор Колычев из «Котлов», лучшим защитником – Вячеслав Тужиков из «Силикат Тортилас», лучшим бомбардиром – Александр Щербаков из «Котлов», лучшим игроком стал Михаил Малкин из команды «Стриж».