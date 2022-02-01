РИАМО - 1 фев. Российские врачи смогли вылечить еще 40 301 пациента с подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии побороть инфекцию смогли 10 288 582 россиянина, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 125 836 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии выявили 11 986 913 случаев.

663 россиянина с коронавирусом скончались за минувшие сутки. С начала пандемии жертвами инфекции стали уже 332 012 человек.

Так, в Москве умерли 76 пациентов с Covid-19, в Санкт-Петербурге – 58, в Подмосковье – 37, в Алтайском крае – 25, в Нижегородской области - 17, в Ростовской и Иркутской областях – по 16, в Омской области – 15, в Красноярском крае – 14.

Несмотря на ухудшение с уровнем заболеваемости коронавирусной инфекций, правительство пока не рассматривает вариант введения всеобщего локдауна.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев ранее заявил, что омикрон – это не последний штамм коронавируса. Мутации продолжат появляться даже если Covid-19 станет сезонным заболеванием.

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