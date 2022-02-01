РИАМО - 1 фев. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 7944 человека, всего в городе болезнь победили 1 970 326 пациентов, сообщает оперштаб.

За сутки выявили 21 533 новых случая заражения, госпитализировали 1615 Covid-пациентов - это 7,5% от числа выявленных случаев инфицирования. На ИВЛ в больницах находятся 543 заболевших. Спасти не удалось 76 человек.

Всего за пандемию в городе было зафиксировано 2 378 884 случая коронавируса, умерли 39 038 пациентов.

Ранее иммунолог Николай Крючков предположил, что весной коллективный иммунитет вырастет в РФ, но до 85-87% он не дойдет. Завершение пандемии эксперт не видит раньше, чем через 3 года.

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