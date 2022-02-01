РИАМО - 1 фев. Подмосковные врачи вылечили от Covid-19 еще 3112 пациентов, всего в регионе выздоровели после заболевания коронавирусом 629 424 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе выросло количество вызовов врачей на дом. В среднем этот показатель составляет 66 тыс. в день. Пиковое значение зафиксировали 24 января, когда поступило 88 тыс. вызовов.

Среднесуточная цифра госпитализаций в регионе составляет почти 700 человек. За последние дни она составляла 750-760 человек в день.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 772 389 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 475 случаев подтвердилось за прошедшие сутки. За сутки скончались 37 Covid-пациентов, всего в регионе умерло 13 362 человек.

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