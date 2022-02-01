РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. В связи с крупной просроченной задолженностью за потребленную электроэнергию со стороны управляющей организации с 1 марта АО «Мосэнергосбыт» перейдет на прямые договоры по оказанию услуг с собственниками 9 жилых домов в Подольске, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мосэнергосбыт» в одностороннем порядке отказался от исполнения договора энергоснабжения с ООО «РЭО» в части поставки электроэнергии для предоставления конечным потребителям коммунальной услуги по электроснабжению в ряде многоквартирных домов. В том числе по адресам: проспект Ленина, д. 14, 12, 10, 8, 8А, ул. Некрасова, д. 1 и 2, ул. Садовая, д. 3, корп. 3, ул. Колхозная, д. 1/6.

С 1 марта у всех собственников жилых помещений этих домов возникают договорные отношения с АО «Мосэнергосбыт». Прямые договоры между жителями и АО «Мосэнергосбыт» считаются заключенными одновременно со всеми собственниками жилых помещений на неопределенный срок, письменного заключения договора не требуется. При этом расчеты за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, по-прежнему будут идти через управляющую организацию.

Объем электроэнергии, потребленный до 28 февраля включительно, также подлежит оплате ООО «РЭО».

Первые платежные документы с указанием номера присвоенного лицевого счета от АО «Мосэнергосбыт» за период с 1 по 31 марта жители указанных домов получат в апреле. В дальнейшем для формирования платежных документов необходимо ежемесячно в период с 15 по 26 число сообщать текущие показания приборов учета электроэнергии.

С полным списком способов оплаты электроэнергии, а также с перечнем организаций, заключивших договоры на прием платежей за электроэнергию с АО «Мосэнергосбыт», можно ознакомиться на сайте компании.

Собственникам и пользователям помещений домов для расчета размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению необходимо представить в АО «Мосэнергосбыт» ряд сведений.

По всем вопросам, связанным с расчетами за потребленную электроэнергию, жители могут обращаться в обслуживающий клиентский офис ООО «МособлЕИРЦ» управления «Подольск» на ул. Комсомольской, 1.

Телефон контактного центра АО «Мосэнергосбыт»: 8(499)550-95-50, для абонентов «Ростелекома» в Московской области – 13-53. Почта: info@mosenergosbyt.ru.

Клиенты АО «Мосэнергосбыт» могут обратиться за консультацией в любой клиентский офис компании, расположенный на территории Москвы и Московской области. С полным перечнем адресов можно ознакомиться сайте компании.