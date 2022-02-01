РИАМО - 1 фев. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 125 836 новых случаев заражения коронавирусом, это новый суточный рекорд. Общее число случав заражения составило 11 986 913, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки выявили 21 533 случая, в Санкт-Петербурге – 13 619, в Подмосковье – 11 475, в Пермском крае – 3303, в Челябинской области – 3277, в Республике Саха (Якутия) – 3211, в Ростовской области – 2833, в Свердловской – 2825.

Уровень заболеваемости коронавирусом продолжает расти, омикрон-штамм имеет высокую скорость распространения. В отличие от других мутаций коронавируса, он чаще вызывает заболевание у детей.

По мнению кандидата медицинский наук, иммунолога Николая Крючкова, ситуация стабилизируется к лету. Во многом это будет зависеть от уровня коллективного иммунитета россиян.

На прошлой неделе ученые обнаружили новую разновидность последней мутации Covid-19 – «скрытый» омикрон очень схож по симптомам с первыми вариантами коронавируса.

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