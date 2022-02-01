РИАМО - 1 фев. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 11 475 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число случаев заболевания в регионе составляет 772 389, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Число коронавирусных больных, которые проходят лечение на дому, достигло в Подмосковье 108 тыс. человек.

Защититься от коронавируса позволяет вакцинация. Прививка особенно важна для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Сделать прививку от Covid-19 в Подмосковье можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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