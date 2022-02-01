РИАМО - 1 фев. В Москве за минувшие сутки подтверждено 21 533 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе выявили 2 378 884 случая Covid-19, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в больницы госпитализированы 1615 человек. Сейчас доля госпитализаций составляет 7,5%. Для оценки эпидситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

Из-за распространения омикрон-штамма число операторов столичной линии 122 увеличили до 7 тысяч, что втрое больше, чем 2 недели назад.

Вакцинация подростков от Covid‑19 ранее началась в столице. Процедура осуществляется бесплатно в 13 центрах на базе городских детских поликлиник.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев сообщал, что омикрон — не последний штамм коронавируса в мире, поэтому новая разновидность инфекции может появиться когда угодно.

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