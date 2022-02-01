РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 фев. Спасатели Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают контролировать обстановку на водоемах Балашихи, толщина льда на реке Пехорке во вторник варьируется от 0 до 40 см, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы региона. Во вторник спасатели 201-й ПСЧ Ногинского ТУ «Мособлпожспас» провели очередной профилактический рейд на водоемах Балашихи.

В ходе патрулирования они провели беседы с любителями зимней рыбалки, раздали листовки по правилам поведения на водоемах в зимний период и проверили толщину льда. В списке водоемов, не рекомендуемых к посещению, находится река Пехорка. Средняя толщина льда на реке составляет 0-40 см.