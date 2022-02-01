РИАМО - 1 фев. Россия еще не передала Соединенным Штатам ответ по теме гарантий безопасности, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Представители Госдепартамента США заявили, что Москва отреагировала на переданные предложения, однако обнародовать детали не стали.

«Это <...> не соответствует действительности», — заявил Грушко РИА Новости.

Россия готовит общий ответ для США и НАТО по теме обеспечения безопасности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправил послание коллегам, в частности, госсекретарю США Энтони Блинкену, однако темой послания стало понимание принципа неделимости безопасности. Самим ответом на предложения США оно не является.

Письменный ответ от Соединенных Штатов был получен 26 января. Российский МИД отметил, что партнеры проигнорировали главный вопрос, касающийся отказа от расширения НАТО на восток.

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