РИАМО - 1 фев. За минувшие 2 недели пассажиропоток на Московских центральных диаметрах снизился на 16%. Это связано с переходом людей на удаленный режим работы, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Многие сотрудники перешли на удаленный режим работы по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. Наиболее заметно разгрузились 5 самых популярных станций МЦД.

На станциях Одинцово и Савеловская стало на 18% меньше пассажиров (на 4,9 и 4,6 тыс. пассажиров в сутки соответственно), на станции Царицыно – на 16% (на 4,5 тыс. пассажиров в сутки), на станции Славянский бульвар – на 15% (на 3,7 тыс. пассажиров в сутки) и на станции Тушинская – на 19% (на 3,6 тыс. пассажиров в сутки).

Пассажиров по возможности просят оставаться дома. Если воспользоваться общественным транспортом все же необходимо, следует использовать индивидуальные средства защиты.

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