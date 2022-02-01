РИАМО - 1 фев. Градостроительно-земельния комиссия Москвы приняла решение предоставить земельный участок на северо-западе столицы для строительства Международной хоккейной академии им. А. М. Овечкина, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Объект будет расположен на улице Нижние Мневники на земельном участке площадью 3 га, который предоставят в аренду на 5 лет.

«Функциональное назначение позволит разместить на участке здание Академии хоккея на 1,5 тыс. мест с эксплуатируемой кровлей, медицинский центр реабилитации и восстановления спортсменов, а также комплекс временного проживания для спортсменов», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Поэтажная площадь объекта может составить около 43,2 тыс. кв. м. Академия будет соответствовать критериям инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей, которые предусмотрены столичной программой «Спорт Москвы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта».

В Москве продолжается строительство учебного комплекса академии Плющенко>>