РИАМО - 1 фев. Энергетики Подмосковья смонтировали в Наро-Фоминском городском округе линию электропередачи с функцией самовосстановления протяженностью свыше 1 км, ее протянули через густой лесной массив, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Новая линия поставляет подать энергию в деревни Новая Ольховка, Рождество, Каурцево, Нефедово и Деденево, где находится порядка 250 домов, а также в больницу и фермерское хозяйство.

«Применение самовосстанавливающейся линии в распределительной сети с использованием СИП позволит значительно уменьшить количество отключений электроснабжения и увеличит надежность работы электросетевого оборудования», – сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

В рамках работ было установлено 16 опор с подвесной изоляцией – полимерными изоляторами с роликами. В случае падения дерева на линию провод будет скользить по роликам и удар распределится по всей длине.

Самонесущий изолированный провод, использованный при монтировании линии, имеет длительный срок службы. Благодаря повышенной прочности жил и изоляции снижается риск обрыва.

Оборудование установила компания «Россети Московский регион». Линии с функцией самовосстановления уже используются в Одинцовском и Рузском округах.