РИАМО - 1 фев. Энергетики Подмосковья смонтировали в Наро-Фоминском городском округе линию электропередачи с функцией самовосстановления протяженностью свыше 1 км, ее протянули через густой лесной массив, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
Новая линия поставляет подать энергию в деревни Новая Ольховка, Рождество, Каурцево, Нефедово и Деденево, где находится порядка 250 домов, а также в больницу и фермерское хозяйство.
В рамках работ было установлено 16 опор с подвесной изоляцией – полимерными изоляторами с роликами. В случае падения дерева на линию провод будет скользить по роликам и удар распределится по всей длине.
Самонесущий изолированный провод, использованный при монтировании линии, имеет длительный срок службы. Благодаря повышенной прочности жил и изоляции снижается риск обрыва.
Оборудование установила компания «Россети Московский регион». Линии с функцией самовосстановления уже используются в Одинцовском и Рузском округах.
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