РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 фев. Воспитанник спортивной школы «Котельники» Иван Узун завоевал бронзу на первенстве Московской области по дзюдо до 15 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили 29 и 30 января в городе Куровское.

Спортсмен из Котельников занял призовое место в категории 55 кг и отобрался на первенство Центрального федерального округа до 15 лет, которое будет проходить с 24 по 26 февраля во Владимирской области.

Дзюдоиста тренируют Ирина Матейчук и Дмитрий Печенин.