РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 фев. Депутат Подольска Денис Бесогонов поможет жительнице округа с получением бесплатных лекарств.

Бесогонов 31 января провел личный прием граждан в общественной приемной «Единой России». К нему обратилась жительница округа по вопросу предоставления бесплатных лекарств и оказания материальной помощи.

«Обращение взято в работу. Оперативно связался с ответственными лицами в области здравоохранения и депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем. Было принято решение провести рабочее совещание по данному вопросу», - написал Бесогонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Прием проходил с участием юриста. Жители смогли получить бесплатную юридическую консультацию.