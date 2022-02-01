РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 фев. Воспитанники спортивной школы «Котельники» завоевали призовые места на первенстве Центрального федерального округа по восточным боевым единоборствам в дисциплине сетокан, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили с 29 по 30 января в городе Троицке.

Второе место заняла Елизавета Бакурина среди девушек 16-17 лет. В категории юношей 16-17 лет на третьем месте оказался Ганбар Гусейнов.