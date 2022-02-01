РИАМО - 1 фев. В столице началась церемония прощания с известным советским и российским актером Леонидом Куравлевым, передает корреспондент РИАМО.
Гражданская панихида проходит в Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко. Похоронят Куравлева на Троекуровском кладбище.
Друзья, коллеги, родственники и поклонники таланта Куравлева возлагают цветы к гробу с его телом. Собравшиеся вспоминают о своей совместной работе и дружбе с актером.
Куравлев ушел из жизни 30 января в возрасте 85 лет. Ранее он заразился коронавирусом, а после лечения был переведен в один из столичных паллиативных хосписов. Задолго до своей смерти артист сообщал, что хочет быть погребен рядом с женой.
Актер сыграл свыше 200 ролей в различных фильмах и сериалах. Среди самых известных — «Афоня», «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ищите женщину» и другие.
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