РИАМО - 1 фев. В столице началась церемония прощания с известным советским и российским актером Леонидом Куравлевым, передает корреспондент РИАМО.

Гражданская панихида проходит в Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко. Похоронят Куравлева на Троекуровском кладбище.

Друзья, коллеги, родственники и поклонники таланта Куравлева возлагают цветы к гробу с его телом. Собравшиеся вспоминают о своей совместной работе и дружбе с актером.

«Мы снимались в одной картине — «Пять минут страха». Это было общение с очень сдержанным и глубоким человеком, который наружу практически никогда себя не выплескивал, кроме своих ролей великолепных, где он это делал. В жизни был скромный и даже застенчивый человек», — сказал депутат Мосгордумы, народный артист РФ Евгений Герасимов.

Куравлев ушел из жизни 30 января в возрасте 85 лет. Ранее он заразился коронавирусом, а после лечения был переведен в один из столичных паллиативных хосписов. Задолго до своей смерти артист сообщал, что хочет быть погребен рядом с женой.

Актер сыграл свыше 200 ролей в различных фильмах и сериалах. Среди самых известных — «Афоня», «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ищите женщину» и другие.

Актер Селин рассказал, что Куравлев всегда вселял надежду своим оптимизмом>>