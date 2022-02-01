РИАМО - 1 фев. Временная эстакада возводится на севере Москвы в рамках реконструкции Дмитровского путепровода, она позволит сохранить свободное движение на этом участке, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, специалисты должны максимально снизить влияние работ на загруженность дороги.

«При реконструкции Дмитровского путепровода, расположенного на Дмитровском шоссе в районе платформы Петровско-Разумовская МЦД-1, перед нами стоит задача максимально снизить влияние работ на пропускную способность магистрали. Поэтому для обеспечения свободного движения транспорта мы возводим здесь временный четырехполосный путепровод», – сказал Бочкарев.

Еще он добавил, что установка пролетных строений на месте работ уже началась. Они будут крепиться на опорные части. Также стартовало устройство плиты проезжей части.

«Завершается монтаж двух оставшихся опор, на 80% выполнено устройство насыпи», – сказал заместитель мэра.

Руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов в свою очередь подчеркнул, что сейчас на временном путепроводе смонтировали почти 1760 тонн металла. Строителям надо будет полностью заменить опоры и пролетные строения.

«После реконструкции длина нового путепровода будет 312,12 метра, ширина 44 метра. Он обеспечит движение автотранспорта по 4-м полосам вместо существующих трех полос в каждом направлении», – уточнил Загрутдинов.

Еще в планах специалистов — реконструкция съездов между Дмитровским шоссе и улицами Валаамская, Линии Октябрьской железной дороги, Локомотивным проездом.

На трассе появятся широкие тротуары, а также специальные экраны, защищающие от шума и грязи, автоматическая противогололедная система, центральный и боковые барьерные ограждения.

Закончить реконструкцию собираются к марту следующего 2023 года.